НАБУ проводит обыски в офисе "Богдан Моторс"

Об этом сообщает НАБУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют санкционированные обыски в помещениях ОАО "Автомобильная Компания "Богдан Моторс" в рамках расследования уголовного производства по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами ОАО "Укрэксимбанк" (100% акций которого принадлежат государству в лице Кабинета Министров)", - заявили в НАБУ,

Дело квалифицировали по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Отмечается, что расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июня 2019 года.

Отметим, компания "Богдан Моторс" принадлежит партнеру экс-президента Украины Петра Порошенко Олегу Гладковскому, который ранее попал в скандал с хищением в оборонке.

Напомним, 19 июля НАБУ проводило обыск в "Богдан Моторс" по другому делу.

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