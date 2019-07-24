Вакарчука на съезде избрали главой партии "Голос". Он пообещал развивать структуру и готовиться к местным выборам

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии.

На съезде в среду "Голос" избрал Святослава Вакарчука главой партии, а Юлия Клименко, которая возглавляла "Голос" с момента обновления и переименования политсилы, сосредоточится на работе над экономической повесткой дня для "Голоса".

"Теперь, после завершения избирательной кампании и тура изменений, я могу сосредоточиться на развитии партии "Голос". Я очень благодарен Юлии за ее работу по реорганизации партии, формированию избирательного штаба и руководства избирательной кампанией, благодаря которой "Голос" за два месяца с нуля стала парламентской партией", - сказал Вакарчук.

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В сообщении также указано, что "Голос" продолжит развивать свою региональную структуру и мобилизовать своих сторонников, а также начинает готовиться к местным выборам.

Очередные местные выборы должны состояться осенью 2020 года.

Согласно результатам обработки 99,58% электронных протоколов, партия "Голос" получила поддержку 5,83% избирателей в многомандатном округе (848742 голоса).

На сайте партии "Голос" указано, что Вакарчук – лидер этой партии, а Клименко – глава партии, руководитель избирательной кампании.