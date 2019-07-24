Маркарова может остаться министром финансов в новом Кабмине, - Герус

Об этом в комментарии журналистам сказал представитель Президента в правительстве Андрей Герус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очевидно, что бюджет будет приниматься новым парламентом. Министерство финансов есть, там работают профессиональные и профессиональные люди. Будет передача власти. Возможно, министр, возможно, заместители будут работать", - сказал Герус, комментируя вопрос о принятии бюджетной резолюции.

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Отвечая на вопрос о возможности дальнейшей работы министром финансов Оксаны Маркаровой, представитель Президента в правительстве сказал: "Возможно. Она — профессиональный министр. Надо подумать, какое решение принять".

Вместе с тем, он заявил: не уверен, что кто-то еще из нынешнего правительства продолжит работу в составе Кабинета министров. По словам Геруса, предложения будут появляться после назначения нового Премьер-министра, который также предложит кандидатов на руководителей министерств.

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