Чиновник Гоструда задержан в Чернигове за систематическое взяточничество, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладил механизм получения взяток от частных предпринимателей за не внесение в акты проверок выявленных нарушений в сфере трудового законодательства и непринятие мер соответствующего правового реагирования.
Правоохранители задержали инспектора в Чернигове при получении от руководителя местной коммерческой структуры 5 тыс. гривен - очередной части взятки.
В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.