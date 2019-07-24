Годовщина начала Второй мировой: в Польше объяснили, почему не пригласили Путина

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио", об этом заявил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спихальский.

"Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что она будет на торжествах, посвященных 80 годовщине начала Второй мировой войны; нам важно, чтобы в мероприятиях приняло участие как можно больше представителей других государств, наших ближайших союзников", - заявил Спихальский.

На вопрос, будет ли на мемориальные мероприятия в Варшаву приглашен президент России Путин, Блажей Спихальский ответил, что Путин не является ни лидером стран ЕС или НАТО, ни государства, принадлежащего к Восточному партнерству. Также он отметил, что "эти страны приглашены Польшей, поэтому Путину приглашение не отправили".

По словам представителя Анджея Дуды, подробности визита президента США Дональда Трампа в Польшу обнародует американская сторона. "По правилам дипломатии, сторона, которую мы пригласили, сообщает решение, будет ли лидер этого государства будет принимать участие в торжествах", - отметил он.

Блажей Спихальский также сказал, что присутствие на мероприятии подтвердили лидеры нескольких десятков стран, в том числе президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель.

Напомним, ранее польский вице-премьер Яцек Сасин заявил, что было бы "неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует в отношении соседей такими же методами".

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