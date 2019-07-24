"То же НАПК, только в профиль", - Загребельская пожаловалась на новый протокол, составленный по старому поводу

Об этом Загребельская написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"То же самое НАПК, только в профиль. Сегодня снова здесь и убедилась, что от перестановки президентов этот орган не меняется. При президенте П.Порошенко НАПК обвинило меня, будто бы я поздно задекларировала средства от продажи старого автомобиля моим родственником за 300 000 гривен в сообщении о существенных изменениях", - написала Загребельская.

По словам экс-госуполномоченной, теперь, после более тщательной проверки всех ее деклараций за 5 лет работы в госструктуре, НАПК составило на нее еще один протокол - уже при президенте Зеленском.

"Теперь за то, что я поздно задекларировала деньги от продажи ... того самого автомобиля по этому же договору по той же транзакции, но уже в ежегодной декларации", - утверждает Загребельская.







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Агия Загребельского известна расследованиями в сфере игорного бизнеса, посреднических "прокладок" на доступе к базе оценок Фонда госимущества, картельного сговора "пищевых" подрядчиков Министерства обороны и различных схем в сфере юстиции.

5 июля Зеленский подписал указ о ее увольнении. Загребельская заявила, что оснований для увольнения нет, и пообещала оспорить его в суде.

Также на Цензор.НЕТ: Законных оснований для моего увольнения нет. Оно будет оспорено, - экс-госуполномоченная АМКУ Загребельская