Подготовка к встрече Зеленского и Джонсона начнется после завершения Brexit, - посол Галибаренко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в комментарии для "Радио Свобода".

"Мы, конечно, объективно даем время Великобритании на реализацию Brexit до 31 октября, но после того момента, думаю, будет делаться все для того, чтобы мы организовали полноценный двусторонний контакт между двумя лидерами", - сказала дипломат.

Она напомнила, что Борис Джонсон дважды посещал Украину во время работы министром иностранных дел Соединенного Королевства.

"Он знает о нашей специфике, о вооруженном конфликте с русскими, об аннексии Крыма, и мы всегда могли рассчитывать на его поддержку", - отметила Галибаренко.

По словам Галибаренко, очевидно, что Джонсон после вступления в должность главы британского правительства будет заниматься вопросами выхода Британии из ЕС.

Напомним, бывший глава британского МИД Борис Джонсон по итогам голосования избран вчера новым лидером Консервативной партии Великобритании. В результате с сегодняшнего дня Джонсон, как ожидается, сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании.

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