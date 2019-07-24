Для "Слуги народа" существует окно возможностей в дистанции 6 месяцев, - Ткаченко

Об этом сообщил в интервью Цензор.НЕТ 9-й номер в списке партии "Слуга народа" Александр Ткаченко.

"Я считаю, что для "Слуги народа" существует окно возможностей в дистанции 6 месяцев, когда важно доказать свои намерения, принять необходимые законы и ввести новую политическую культуру в стране", - отметил он.

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При этом он не исключает, что угрозы саботажа внутри партии нельзя исключать.

"Но также важно, как будут расцениваться такие действия, будут ли исключатся такие люди из партии, будет ли существовать законодательная возможность убирать их из списка и как эти действия будут оцениваться правоохранительными органами. Из того, что я вижу на сегодняшний день, есть некий ценностный ценз у людей, когда молодые люди с образованием идут в политику и понятия взять деньги за решение у них нет. Да, искушения всегда есть, но мой жизненный опыт показывает, что если у человека такая ценность существует, то он на протяжении жизни ее не нарушает. А если она у него изначально отсутствует, то може бути, все що хочеш", - подчеркнул Ткаченко.

Полный текст интервью с Александром Ткаченко читайте здесь.