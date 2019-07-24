Укравтодор отремонтировал половину запланированных на этот год дорог, - Мининфраструктуры

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ

В частности, на 2019 ремонт был запланирован на 319 объектах, в частности на GO Highway; Н-31 Днепр-Решетиловка; Н-14 Николаев-Кропивницкий; Н-11 Днепр-Кривой Рог-Николаев, М-15 Одесса-Рени; Р-51 Мерефа-Лозовая-Павлоград; Н-08 Запорожье-Мариуполь, М-01 Киев-Чернигов и другие.

"Благодаря стабильному финансированию, которое обеспечивает Дорожный фонд, увеличению конкуренции на рынке подрядных компаний, проведению 100% тендеров на площадке ProZorro, — количество отремонтированных и построенных дорог в Украине будет расти", - говорится в сообщении Мининфраструктуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал указ об улучшении качества дорог