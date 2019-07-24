Таможенник аэропорта Борисполь задержан на взятке 800 долл., - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Таможенник требовал 800 долларов "вознаграждение" за беспрепятственное прохождение таможенного контроля и непроверку багажа при пересечении государственной границы.

Установлено, что первую часть взятки в размере 400 долларов злоумышленник получил 21 марта 2019 г.. 24 июля во время передачи еще 400 долларов инспектор Киевской таможни ГФС задержан "на горячем" в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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