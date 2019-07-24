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24.07.19 17:47

За использование символики украинских националистов в Беларуси введена уголовная ответственность

В Беларуси ввели уголовную ответственность за использование символики УПА, портретов Степана Бандеры и нацистской символики.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко.

Лукашенко подписал закон, которым закрепил наказание в виде лишения свободы до 5 лет. Изменения внесли в статью 130 УК Республики Беларусь о разжигании расовой, национальной или религиозной розни.

В Беларуси запрещены: бандеровская символика, включая черно-красный флаг УПА; знак полка "Азов"; портреты Бандеры и Шухевича; разновидности свастик и рун, которые использовали нацисты и их союзники.

За публичную демонстрацию, хранение и распространение этой символики установлено наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

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