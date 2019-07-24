Регулятор в США оштрафовал Facebook на $5 млрд

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Отмечается, что этот штраф является самым большим, который американский федеральный регулятор когда либо накладывал на частную технологическую компанию.

По информации издания, от основателя компании Марка Цукерберга лично требуют обеспечить недопущение новых нарушений.

"Марк Цукерберг должен будет лично подтвердить, что его компания выполняет требования по конфиденциальности данных. В случае неправдивого отчета по этому делу к Цукербергу может быть применена административная или даже уголовная ответственность", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Facebook пока не комментируют ситуацию.

По предварительной информации, компания ранее сообщала, что ожидает крупный штраф и отложила на его уплату три миллиарда долларов.

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