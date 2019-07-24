Назначенный замсекретаря СНБО Данилов еще 15 лет назад предлагал стрелять на поражение по машинам российских контрабандистов, - журналист Капустин

Об этом пишет в Facebook журналист Андрей Капустин. В середине двухтысячных он работал советником по СМИ Данилова, который тогда занимал пост главы Луганской ОГА, сообщает Цензор.НЕТ.

"Поверьте, что, если бы недопрезидент Ющенко не сбил Данилова с поста губернатора, потому что Данилов прошел по квоте Тимошенко, то есть большой процент вероятности, что ОПГ "ЛНР" вообще могло сегодня и не быть...", - написал Капустин.

"Достаточно вспомнить, как Данилов не единожды и крайне категорически настаивал на совещаниях, чтобы пограничники начали стрелять на поражение по машинам, гонявшим из России контрабанду... Но, поскольку тогдашний командир погранотряда ездил на выходные в Ростов - париться в баньке со своим российским коллегой, то, как вы понимаете, ни о какой стрельбе по кормильцам речи быть не могло... Потому что контрабандный товар могли разве что арестовать... С тем, чтобы чуть позже вернуть возмущенным пацанам чуть ли не извинениями...", - добавил журналист.

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По словам Капустина, "без особого энтузиазма" к идее огня на поражение по контрабандистам отнесся и тогдашний секретарь СНБО Петр Порошенко.

"Мне довелось быть с ним в одном вертолете, когда это существо совершало облет границы... И с воздуха было более чем хорошо видно, что условная граница между двумя странами была, как паутиной, покрыта колеями контрабандного транспорта - от легких "Газелей" до тяжелых армейских бензовозов... За перегон через границу контрабандного бензовоза тогда водилам платили аж 25 гривен... Что неплохо характеризовало ситуацию с рабочими местами в области...", - вспоминает Капустин.

"Надо было видеть лицо Порошенко, когда ему докладывали, что только через Краснодон каждый день проходит контрабанды на миллион долларов... Судя по отрешенной мечтательности этого лица, в черепной коробке тогдашнего секретаря СНБО играл сводный контрабасный оркестр... Кстати, именно после этого визита, потоки контрабанды через Луганский участок границы возросли в разы...", - добавил журналист.

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По словам Капустина, Данилов не устраивал Ющенко тем, что "прошел по квоте Тимошенко".

"Но, если бы недопрезидент не сбил Данилова, думаю, что он бы все равно сумел переломить ситуацию и перекрыть границу... А заодно довел бы до логического финала дела против Тихонова и Ефремова... Того самого, что инициировал создание "ЛНР", которого отпустили из тюрьмы, и на чьих руках кровь тысяч жертв... Причем, Ефремова было за что надолго закрывать уже тогда... Но недопрезидент Ющенко, сбивая Тимошенко, на тот момент уже вовсю целовался в десны с со своим тезкой-шапкокрадом...", - рассуждает Капустин.

"Думается, что Алексей, который как никто в Киеве, знает изнутри ситуацию в ОРДЛО, все это помнит... И его назначение даст пусть и не самое публичное, но более чем эффективное решение многих проблем... Леша, жги!!!!", - подытожил журналист.







