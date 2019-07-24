Силы спецопераций первыми в ВСУ достигли совместимости с НАТО и получили сертификацию, - Лунев

Об этом заявил на брифинге накануне Дня Сил специальных операций ВСУ командующий Силами специальных операций генерал-лейтенант Игорь Лунев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"ССО первыми среди других видов войск Вооруженных сил достигли совместимости с НАТО и получили сертификацию НАТО на участие в операциях сил быстрого реагирования", - сказал он.

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По словам Лунева, Силы спецопераций являются самодостаточным боевым организмом, который способен выполнять поставленные задачи, в частности, присущие другим видам Вооруженных сил.

Командующий также сообщил, что представители ССО прошли стажировку в 14 странах, участвуют в международных миротворческих операциях.

Отметим, что Силы специальных операций - самая молодая составляющая Вооруженных сил Украины, основанная в января 2016 года.

ССО комплектуются специально обученными специалистами, которые имеют специальные возможности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, которые проводит командование ССО.

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День Сил специальных операций ВСУ отмечают в Украине 29 июля согласно указу президента от 26 июля 2016 года.