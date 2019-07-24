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24.07.19 19:21

С начала суток обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано, потерь нет, - пресс-центр

С полуночи и до вечера 24 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники не открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе.

сводка,оос

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано. Потерь с украинской стороны не зафиксировано", - говорится в сообщении.

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С начала суток обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано, потерь нет, - пресс-центр 01

Напомним, 23 июля Вооруженные силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по украинским защитникам из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

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