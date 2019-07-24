Муж российской пропагандистки Скабеевой приехал снимать ремонт моста в Станице Луганской, - замглавы ЛОВГА Клименко. ФОТО

Об этом написал в Facebook заместитель главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Демонтаж бетонных сооружений между КПВВ "Станица Луганская" и разрушенным мостом происходит под пристальным наблюдением камеры российского пропагандиста с канала "Россия-1" Евгения Попова. Более известного как муж и партнер ведущей программы "60 минут" Ольги Скабеевои", - написал Клименко.

"Не знаю, какую оценку даст команда провокаторов и создателей фейков этому событию, но буду следить за информацией. Просто интересно, какой негатив можно "выжать" из миротворческих инициатив Украины", - добавил он.

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Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин Станицы Луганской. В штабе ООС заверили, что процесс разведения сил и средств в этом районе не ослабляет оборонительных возможностей ВСУ, а военные заняли новые выгодные позиции. 27 июня российско-оккупационные войска тоже завершили первый этап отвода своих подразделений - отошли от пешеходного моста.

К следующему заседанию Трехсторонней контактной группы в Минске, запланированному на 31 июля, украинская сторона обязалась подготовить план восстановления моста.







