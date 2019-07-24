Оборонный заказ будут формировать по-другому: правительство изменило порядок

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

"24 июля Кабинет министров Украины принял разработанные Минэкономразвития изменения в Порядок планирования, формирования, размещения и корректировки государственного оборонного заказа, а также осуществление контроля за его исполнением", - говорится в сообщении.

Теперь проект основных показателей оборонного заказа Минэкономразвития будет направлять в СНБО для одобрения.

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На следующем этапе, после одобрения СНБО, основные показатели оборонного заказа будут поступать в правительство, а оно будет их утверждать или отказывать в утверждении, согласовав это с профильным Комитетом Верховной Рады.

Правительственное постановление также определяет, что корректировка уже утвержденных основных показателей оборонного заказа будет осуществляться Кабинетом министров также по согласованию с профильным Комитетом Верховной Рады.

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Ожидается, что реализация этого решения усовершенствует и установит четкую последовательность порядка одобрения, утверждения основных показателей оборонного заказа и внесения изменений в них.