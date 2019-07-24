Зеленский провел переговоры с итальянским премьером Конте - говорили об экономике и приговоре нацгвардейцу Маркиву

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Глава государства поблагодарил Италию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, Отметив важность сохранения режима санкций в отношении РФ как действенного механизма обеспечения выполнения Москвой Минск договоренностей", - отмечается в сообщении.

Конте поздравил Зеленского с убедительной победой на выборах. Также глава государства передал приглашение президенту Итальянской Республики посетить Украину с визитом.

Собеседники также обсудили недавний приговор суда г.Павия гражданину Украины, военнослужащему Нацгвардии Украины Виталию Маркиву по обвинению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

"Глава государства предложил правовую помощь Украине в проведении основательной совместной экспертизы обстоятельств смерти Андреа Роккелли. Он выразил обеспокоенность неоправданно жестким решением суда и подчеркнул важность беспристрастного рассмотрения этого дела итальянским Апелляционным судом", - говорится в сообщении.

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Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.

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