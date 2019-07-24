ЦИК прекратил полномочия главы ОИК №207 на Черниговщине Пресняковой, которая препятствовала работе комиссии

Об этом говорится в сообщении на сайте ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

Основанием для такого решения стала жалоба этой ОИК, что Преснякова препятствует работе избирательной комиссии. "В частности, председатель комиссии в период с 20 часов 23 июля до 12:00 30 минут 24 июля 2019 года находилась в помещении серверной комнаты ОИК, отказываясь вести заседание и предоставлять печать избирательной комиссии для заверения документов комиссии. Также по состоянию на момент направления в Комиссию обращения ОИК № 207 фактически не осуществляет свои полномочия по установлению итогов голосования в округе", - сообщили в ЦИК.

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Комиссия установила однократное грубое нарушение председателем ОИК ОВО № 207 законодательства Украины о выборах и досрочно прекратила его полномочия. Одновременно председателем этой комиссии назначен Запуговиченко Т.Г.

Также ЦИК обязала передать новоназначенному главе печать и документацию указанной избирательной комиссии.

Напомним, представители Национальной полиции Украины в 21 июля на 3 часа заблокировали работу окружной избирательной комиссии в 207 избирательном округе (центр - г. Корюковка, Черниговская обл.), на котором происходила передача избирательной документации участковым избиркомам.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по поводу незаконных обысков в ОИК 207-го округа Корюковским отделением полиции в Черниговской области.

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