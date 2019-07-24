Дубинский победил Кононенко на округе №94 в Киевской области

Об этом свидетельствуют результаты подсчета 100% голосов, опубликованные на сайте ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ.

За Александра Дубинского проголосовали 40,94% избирателей (30 781 голос). Игорь Кононенко получил занял второе место, получив поддержку 12,02% избирателей (9 036 голосов).

На этом же округе баллотировался как самовыдвиженец нардеп Игорь Мосийчук. 18 июля он заявил, что снимает свою кандидатуру. По словам Мосийчука, ему предлагали роль технического кандидата, который работал бы на победу Кононенко. А он сделал вид, что согласился, но незадолго до выборов решил вывести интриганов на чистую воду и обещал подать заявления в полицию и в ГБР.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция начала более 300 уголовных дел за нарушения на выборах

Тем не менее, фамилия Мосийчука была в бюллетене. Он за него проголосовали 420 человек - это 0,55% избирателей.