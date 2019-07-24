Россия распространяет дезинформацию о выборах в ВР и пытается убедить мир, что Украина остается коррумпированной, - Чолий

Об этом во время брифинга в Киеве сказал председатель Международной наблюдательной миссии Всемирного конгресса украинцев на выборах 2019 году в Украине Евгений Чолий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Мы наблюдали работу СМИ. Мы проводили медиамониторинг на 20 языках, и мы смотрели на то, как работает дезинформация о выборах, о ситуации в Украине. Мы хотели проверить и поделиться данными о того, как российская дезинформация работает... 22 июля Regnum опубликовал статью на русском языке под названием "Выборы в Раду были названы наиболее закрытыми в истории", - отметил Чолий.

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По его словам, в статье цитируется российский чиновник, который утверждает, что "судя по количеству нарушений процедуры, выборы 21 июля нельзя назвать выборами".

"Эта статья предлагает дезинформацию, что распространяется по миру и спонсируется российской пропагандой, пытается убедить мир в том, что Украина была и остается коррумпированным государством. Все, кто проводил мониторинг выборов в Украине, могли увидеть, что это на самом деле - полная ложь со стороны России", - сказал руководитель наблюдателей.

Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. Всего в Украине создано 199 избирательных округов и зарубежный избирательный округ.

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