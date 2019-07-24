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24.07.19 22:00

Мораторий на вырубку деревьев, улица Магомаева и речной трамвай, - Филатов подвел итоги сессии горсовета Днепра

24 июня в Днепре состоялась 47-я очередная сессия горсовета. Это - последнее заседание нынешнего летнего сезона. Депутатам удалось прийти к согласию по ряду важных для города вопросов.

"Сегодня городской совет дал согласие на взятие кредита. Это обычная техническая операция, здесь нет ни "зрады", ни победы. Городской совет работает, городское хозяйство работает. Другие территориальные общины берут и большие кредиты. Я в этом не вижу ничего удивительного, как наши коллеги пытаются это представить. Единственное, что хочу сказать - если нам это позволит увеличить "подушку" для реализации работ, то затем путем дальнейших перестановок внутри департаментов, направим эти деньги на благоустройство дорог, тротуаров, на которые жалуются люди, и на обустройство внутриквартальных дорог, потому что проездные магистрали мы привели в порядок, а с дворовыми - есть проблемы", - отметил Борис Филатов во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.


Мэр также рассказал, что в мэрии удовлетворили петицию граждан о запрете вырубки и кронирования здоровых деревьев.
"Я поддержал эту инициативу, поскольку пока эту историю не заморозить, подчиненные не смогут найти общий язык с интересантами (застройщиками, предпринимателями) и принять нормальный порядок, чтобы учесть интересы всех, в том числе общественности, экологов и, в первую очередь, жителей территориальной общины. Этот вопрос перезрел", - добавил Борис Филатов.

От также подчеркнул, - если люди увидят, что к осенней сессии предприниматели спиливают деревья, необходимо сразу обращаться в полицию. Со своей стороны исполком горсовета не будет принимать решения по этому вопросу, однако по согласованным ранее - работы завершат. Кроме этого, после сессионного решения вновь департамент парков и рекреации горсовета возьмется за благоустройство зеленых зон. А еще Днепр получает в собственность восемь квартир, которые передает застройщик "Рубикон Монолит". Жилье индивидуальным порядком будут выдавать тем, кто в этом нуждается. Город также приняло в коммунальную собственность пять общежитий. Борис Филатов отметил, что этот вопрос не решался десятилетиями.

Среди других решений сессии - привлечь к проверкам шумных ночных заведений государственное предприятие "Днепропетровский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения". Оно юридически имеет право замерять уровень шума. Вместе с тем, в мэрии Днепра приватизировали еще девять помещений, находящихся в коммунальной собственности. Также депутаты поддержали переименование улице 8 марта в честь певца Муслима Магомаева.

"Хочется поздравить нашу дружную азербайджанскую общественность. В Днепре проживает около 30 тыс. азербайджанцев. Муслима Магомаева любят не только азербайджанцы, но и наши родители. На самом деле в Днепре улице 8 марта было три. Мы выбрали лучшую, которая расположена в Соборном районе", - сказал Борис Филатов.

А еще - с завтрашнего дня в Днепре заработает бесплатное речное такси.

Мораторий на вырубку деревьев, улица Магомаева и речной трамвай, - Филатов подвел итоги сессии горсовета Днепра 01

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