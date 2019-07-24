Кабмин внес на утверждение СНБО новые санкции против России

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства, передает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
"Очередные санкции касаются ряда юридических лиц, вовлеченных в процесс строительства магистрального газопровода" Краснодарский Край - Крым ", незаконной добычи углеводородов на захваченных украинских месторождениях, в том числе, месторождениях, находящихся в пределах материкового шельфа Украины", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в список санкций попали 18 юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, и еще 6 - зарегистрированных на территории аннексированного Крыму.
Также в перечень попали предприятия, которые привлечены к поставке материалов, оборудования и услуг завода оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации "АО" Завод Фиолент ", который расположен на территории оккупированного Крыма. Среди них предприятия, зарегистрированные на территории РФ, Китайская Народная Республика, Республики Турция и Боснии и Герцеговины.
"Такие действия со стороны указанных юридических лиц способствуют легитимации незаконной оккупации Автономной Республики Крым и г.. Севастополя Российской Федерацией, а также создают реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметили в МинТОТ.
Увидомстви отметили, что введение санкций ко всем причастных предприятий, задействованных в процессе строительства магистрального газопровода "Краснодарский Край - Крым" и незаконной добычи углеводородов на захваченных украинских месторождениях создаст основу для дальнейших действий с целью ограничения или прекращения экономических отношений со странами Европейского Союза и Соединенными Штатами Америки.