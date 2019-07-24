В белорусского дипломата стреляли в Турции

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Hurriyet.

Нападавший, который, по данным издания, оказался отставным турецким военным, совершил самоубийство.

Поганшева доставили в больницу с пулевым ранением в тяжелом состоянии.

Турецкие СМИ сообщают, что нападавший был соседом дипломата и они враждовали.

Мужчина напал на дипломата, когда он гулял со своим 13-летним сыном рядом с белорусским посольством.

В посольстве Беларуси заявили, что напавший на Поганшева был психически неуравновешенным.

Сын дипломата не пострадал.

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