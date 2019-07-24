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24.07.19 23:30

В белорусского дипломата стреляли в Турции

В столице Турции Анкаре мужчина открыл стрельбу по советнику посольства Белоруссии в Турции по административным вопросам Александру Поганшеву, тяжело ранив дипломата.

стрельба,пистолет

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Hurriyet.

Нападавший, который, по данным издания, оказался отставным турецким военным, совершил самоубийство.

Поганшева доставили в больницу с пулевым ранением в тяжелом состоянии.

Турецкие СМИ сообщают, что нападавший был соседом дипломата и они враждовали.

Мужчина напал на дипломата, когда он гулял со своим 13-летним сыном рядом с белорусским посольством.

В посольстве Беларуси заявили, что напавший на Поганшева был психически неуравновешенным.

Сын дипломата не пострадал.

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