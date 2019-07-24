На подготовку украинских спортсменов к Олимпиаде в Токио за два года выделили 28 млн грн, - НОК

Об этом сообщили Радіо Свобода в пресс-службе НОК, информирует Цензор.НЕТ.

"С целью содействия подготовке спортсменов в Токио-2020 в форме именных стипендий и в рамках программы помощи спортсменам-переселенцам Национальным олимпийским комитетом выделено около трех миллионов гривен. В течение полутора лет непосредственно до старта Олимпийских игр в Токио НОК выплачивает ежемесячные стипендии 30 ведущим атлетам Украины. Общий объем финансирования этой программы составляет 4 миллиона гривен", - пояснили в пресс-службе НОК.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Италии, - МОК. ВИДЕО

Кроме того, почти 11 миллионов гривен предоставлены в качестве грантов для федераций, 6,5 миллионов - на повышение квалификации тренеров, 800 тысяч - на методическую олимпийскую литературу.

"Для подготовки женских и мужских сборных Украины по баскетболу 3х3 к Играм-2020 НОК предоставил 1,25 миллиона гривен. Эти средства направлены на тренировочные сборы, а также на участие в международных соревнованиях в течение 2019-2020 годов", - сообщили в пресс-службе НОК.

Также 130 украинских спортсменов проходят углубленное медицинское обследование в рамках программы научного парка "Кардио - плюс" и украинского эксперта Ильи Емца.

XXXII летние Олимпийские игры начнутся в Токио 24 июля 2020 года. В Японии разыграют 339 комплектов наград в 33 видах спорта (50 дисциплинах). Украинские спортсмены уже получили 32 лицензии в пулевой стрельбе, артистическом плавании, конном спорте, легкой атлетике, плавании, стрельбе из лука и прыжках в воду.

Американская аналитическая компания Gracenote прогнозирует сборной Украины 16 наград: 7 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые. Возглавят неофициальный зачет количества медалей США - 126 наград, из которых 51 золотая. Также в пятерку сильнейших команд попадут Китай, Япония, Россия и Великобритания.

Также читайте: В Ассоциации борцов рассказали о подготовке к Олимпиаде-2020