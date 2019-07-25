Серьезных нарушений на выборах не было, потому что МВД действовало превентивно, в частности направляло спецназ, - Шевченко

Об этом в эфире программы "Нині вже" на Громадском заявил представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос, почему правоохранители задействовали группы спецназовцев, хотя, по словам того же Шевченко, серьезных нарушений на выборах не было, представитель МВД ответил: "Да их так то и не было, потому что мы вовремя делали превентивные меры, в частности усиление группами спецназа и быстрые переброски их с помощью системы авиабезопасности МВД, и мало это в том числе эффект".

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Шевченко добавил, несмотря на то, что в этих округах и еще в двух "потенциальные проблемы относительно пересчета голосов, или есть определенное промедление в установлении результатов", этими действиями полиция показала тем, у кого "возможно были какие-то намерения" устроить беспорядки и правонарушения, что "этого не стоит делать".

"У нас хватит сил и средств, а главное - решимости и политической воли - сдержать все возможные правонарушения и довести до логического завершения те уголовные производства, которые уже начаты", - резюмировал он.

Напомним, 22 июля в Покровске началась протестная акция из-за подсчета голосов, вследствие чего избирательная комиссия не работала.

23 июля Нацполиция направила в Донецкую спецназовцев тактико-оперативного реагирования патрульной полиции для усиления местной полиции.

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