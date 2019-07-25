Дополнительный 1 млрд гривен направили на оплату услуг в медучреждениях первичной помощи, - Минздрав

Соответствующее постановление принято на заседании правительства 24 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, уже более 28 млн украинцев выбрали своего семейного врача, терапевта или педиатра для своих детей.

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"Из-за очень высокой динамики заключения деклараций возникла потребность в дополнительном финансировании на гарантированную оплату услуг первичной медицинской помощи Национальной службой здоровья. Отметим, что каждый украинец впервые получил возможность свободно выбирать семейных врачей, терапевтов и педиатров - 70% довольны специалистом, которого избрали, согласно опросу социологической группы "Рейтинг", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что все коммунальные учреждения первичной помощи перешли на финансирование по принципу "деньги следуют за пациентом" - они получают средства за услуги, которые предоставляют пациентам. Доход зависит от объема работы.

"В эффективных заведениях первичной помощи, которые присоединились к трансформации, зарплаты медицинских работников выросли в 2-4 раза. Для многих врачей, медсестер и медбратьев первички это отражается в зарплате более чем 10, 15 и 20 тысяч гривен", - заявляют в Минздраве.

Национальная служба здоровья Украины, по данным Минздрава, с начала года выплатила заведениям первичной помощи более чем 9,6 миллиарда гривен по договору.

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В 2020 году должна заработать программа медицинских гарантий, в которую войдут услуги первичной, специализированной амбулаторной, стационарной медицинской помощи, а также экстренная, паллиативная и реабилитационная помощь, а медицинские учреждения всех уровней перейдут на модель финансирования Национальной службы здоровья в соответствии с законом "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения".