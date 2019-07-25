ЦИК обработал 99,76% протоколов: "Слуга народа" - 43,17% (124 мандата), "ОП-За життя" - 13,02% (37), "Батькивщина"- 8,18% (24), "Евросолидарность" - 8,11% (23), "Голос" - 5,83% (17)

На сайте Центральной избирательной комиссии опубликованы результаты подсчета протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду, сообщает Цензор.НЕТ.

"Слуга народа" получила 43,17% (6 292 596 голосов) - 124 мандата;

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,02% (1 897 424 голоса) - 37 мандатов;

"Батькивщина" - 8,18% (1 193 460 голосов) - 24 мандата;

"Европейская Солидарность" - 8,11% (1 182 181 голос) - 23 мандата;

"Голос" - 5,83% (850 002 голоса) - 17 мандатов.

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Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 4,01%, "Сила и честь" - 3,82%, "Оппозиционный блок" - 3,02%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,41%, "Партия Шария" - 2,23%, "Свобода" - 2,16%, "Гражданская позиция" - 1,04%.

Отметим, что для создания коалиции в Верховной Раде необходимо не менее 225 мандатов. "Слуга народа", согласно подсчетам, набирает 43,16% голосов и получает 124 места по спискам и 130 мест по мажоритарным округам (всего - 254), поэтому пропрезидентская сила может создать так называемую "монокоалицию".

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"Оппозиционная платформа - За життя", согласно набранному проценту голосов, получает 37 мест по спискам и 6 по "мажоритарке" (всего 43), "Батькивщина" набирает - 24 места по спискам и 2 по "мажоритарке" (всего 26), "Европейская солидарность" - 23 места по спискам и 2 - по "мажоритарке" (всего 25), у партии "Голос" будет 17 мест по спискам и 3 - по мажоритарным округам (всего 20).

Другие партии, не преодолевающие 5-процентный проходной барьер, получат 10 мест по мажоритарным округам, а самовыдвиженцы - 46.