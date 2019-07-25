"Режим тишины" на Донбассе снова нарушен: враг обстрелял позиции ВСУ в районе Причепиловки, ранен один украинский воин, - ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, за минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано.

"С начала текущих суток Вооруженные Силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили бессрочный запрет на использование какого-либо оружия", - сказано в сообщении.

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Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил один обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Причепиловка из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - сообщили в пресс-центре ОС.

Напомним, 23 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия украинские позиции в районе н.п. Луганское.