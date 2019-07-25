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25.07.19 08:34

Украинцы смогут контролировать оригинальность лекарств со смартфонов, - Минздрав

В сентябре в аптеках появятся препараты со специальной маркировкой, по которой можно будет убедиться, что лекарства не поддельные, а с конца года украинцы уже смогут самостоятельно контролировать оригинальность лекарств с помощью смартфона.

минздрав

Старт пилотному проекту дал Кабинет Министров 24 июля, сообщает Министерство здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

"Потребители смогут контролировать оригинальность лекарств с конца года - именно тогда заработает специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет просканировать код на упаковке", - пояснили в министерстве.

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Пока маркировки появятся только на упаковках отдельных препаратов - на этом этапе норма является добровольной для производителей лекарств, отметили в Минздраве.

И добавили, что обязательная маркировка будет постепенно вводиться с 2021 по 2023 год.

В министерстве отметили, что эти изменения происходят в рамках Концепции реализации государственной политики по предотвращению фальсификации лекарственных средств.

Украинцы смогут контролировать оригинальность лекарств со смартфонов, - Минздрав 01
Украинцы смогут контролировать оригинальность лекарств со смартфонов, - Минздрав 02

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