27 июля в Краматорске пройдет панихида по убитому в 2014 году наемниками РФ украинскому школьнику Степану Чубенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала его мама Сталина Чубенко, передает Цензор.НЕТ.

"После рождения Степы нам пришлось трижды ездить в Донецкую больницу из-за непроходимости слезо-носового канала. Кто мог тогда представить, что последние дни его короткой жизни будут тоже в Донецке…И мамы рядом не будет. Не будет никого, кто бы посочувствовал, попытался помочь. Для всех он был враг. Нет, была одна Женщина, за которую я всегда молюсь и которой благодарна за смелость и попытку с риском для жизни вырвать Степу из бандитских лап, избавить от мучений. Но я в то время еще не знала, что сын в Горбачево-Михайловке, еще не расклеила его фотографии с номерами телефонов. А вот как живут с таким грузом те, кто мог позвонить нам, кого Степа просил это сделать? Как живет тот, кто позвонил, но не сказал, в чем его обвиняют, что собираются убить? Как живут те, кто бил и издевался над мальчишкой только потому, что он отказался стать предателем Родины? Как живут те, кто стрелял, кто закапывал, кто смотрел мне в глаза и утверждал, что он сбежал при минометном обстреле? Те, кто лишил ребенка не только жизни, но и даты смерти? (Вот не знаем мы ее пока точно, поминаем 27 июля). Как живут те, кто присутствовал при эксгумации и видели, что сделали с молодым парнем, у которого вся жизнь была впереди и которую кто-то посчитал вправе укоротить? Как живут те, кто помогли сбежать убийцам, кто хлопотал за них, кто, ознакомившись с материалами уголовного дела, знали, какие еще "героические подвиги" совершили эти мерзавцы, и помогли им избежать наказания? Как живут те, кто провалил экстрадицию? Никому из них Степа не снится? А вот мы каждый вечер ложимся спать с мечтою увидеть его во сне, поговорить, обнять, поцеловать, защитить. Но такие сны бывают очень редко… Скоро пять лет, как душа Степы попрощалась с земной жизнью и ушла в Вечность. 27 июля, в субботу, на кладбище по ул. Дружбы (4 линия справа) мы будем поминать нашего сынулю. Отец Александр отслужит панахиду в 11 часов. Будем рады видеть тех, кто знал Степу лично, и тех, кому не повезло познакомиться с ним в этой жизни. Вспомним, каким он был.Там же желающие могут получить в подарок Степин сборник", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Футбольный турнир, посвященный памяти убитого наемниками РФ Степана Чубенко, прошел в Краматорске. ФОТОрепортаж

Напомним, летом 2014 года наемники РФ из банжды Погодина ссадили Степана Чубенко с поезда за ленточку цвета украинского флага и подвергли пыткам. По приказу Погодина, его подчиненные Михаил Сухомлинов и Юрий Москалев вывезли мальчика в село под Донецком, и там Погодин приказал убить юношу - стреляли в Степана сам Погодин и Сухомлинов. После совершенных на Донбассе преступлений Погодин бежал в Крым, где и был задержан по запросу Интерпола. 30 июля стало известно, что оккупанты в Крыму освободили террориста "ДНР" Погодина, обвиняемого в убийстве школьника Чубенко на Донбассе.

10 ноября суд Торецка заочно приговорил убийц украинского школьника Чубенко к пожизненному заключению.

Отметим, 8 мая 2016 года Степан Чубенко удостоен волонтерской народной награды - "Народный герой Украины. 28 июня 2017 Президент Украины Петр Порошенко наградил Чубенкоорденом "За мужество" III степени (посмертно).