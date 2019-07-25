Это напоминание премьеру о том, что необходимо внести представление об увольнении главы КГГА, - Рябошапка о письме Богдана в Кабмин по Кличко

Об этом в комментарии журналистам сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

"Это было напоминание от руководителя Офиса Президента Андрея Богдана Премьер-министру Украины о том, что необходимо внести представление об увольнении главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. В соответствии с Законом Украины "О местных государственных администрациях", руководители местных государственных администраций назначаются Президентом Украины по представлению Премьер-министра Украины на срок полномочий Президента. Виталий Кличко был назначен главой Киевской городской государственной администрации предыдущим Президентом в июне 2014 года. Соответственно, Премьер-министр должен выполнить требование закона и внести представление об увольнении главы Киевской городской государственной администрации", – сказал заместитель руководителя Офиса Президента.

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По его словам, Премьер-министр внес представления об увольнении всех глав местных администраций, кроме главы КГГА.

Руслан Рябошапка отметил, что Премьер-министр должен подать соответствующее представление Президенту. Он надеется, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабинета Министров.

В то же время заместитель руководителя Офиса Президента призвал не политизировать вопрос увольнения главы КГГА.

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"Есть норма закона, согласно которой глава местной государственной администрации назначается на срок полномочий Президента Украины. Какая может быть политика в том, что избран новый Президент и срок полномочий главы местной администрации закончился?" – добавил Руслан Рябошапка.

Накануне Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если будут разделены полномочия мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации, он будет инициировать досрочные выборы мэра.