Возле станции метро в Киеве нашли труп мужчины. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

Около 05:20 врачи констатировали, что человек мертв.

Труп обнаружили полицейские метрополитена, они и позвонили на "103". Мужчина лежал разутым на газоне, а рядом находились его кроссовки. Скорее всего, он скончался около полуночи. На вид погибшему было около 40 лет.

При предварительном осмотре тела следователи не обнаружили на нем следов насильственной смерти. От чего наступила смерть — покажет экспертиза. Обстоятельства трагического инцидента устанавливаются.

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Напомним, ранее на Теремках зарезали 18-летнюю девушку. Окровавленное тело находилось в ее съемной квартире. Убийцей оказался парень Анастасии. Он сбежал из Киева в Полтаву, где его и задержала полиция.



Фото: Информатор