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25.07.19 09:29

Возле станции метро в Киеве нашли труп мужчины. ФОТОрепортаж

В четверг, 25 июля, в Деснянском районе Киева обнаружили мужчину без признаков жизни. Бездыханное тело лежало на склоне, прямо у перрона станции метро "Черниговская". На место вызвали бригаду медиков и полицию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

Около 05:20 врачи констатировали, что человек мертв. 

Труп обнаружили полицейские метрополитена, они и позвонили на "103". Мужчина лежал разутым на газоне, а рядом находились его кроссовки. Скорее всего, он скончался около полуночи. На вид погибшему было около 40 лет.

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При предварительном осмотре тела следователи не обнаружили на нем следов насильственной смерти. От чего наступила смерть — покажет экспертиза. Обстоятельства трагического инцидента устанавливаются.

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Напомним, ранее на Теремках зарезали 18-летнюю девушку. Окровавленное тело находилось в ее съемной квартире. Убийцей оказался парень Анастасии. Он сбежал из Киева в Полтаву, где его и задержала полиция.

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Фото: Информатор

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