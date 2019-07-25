Молдова могла бы покупать реверсный газ у Украины, - премьер Санду

Об этом в среду в Брюсселе во время слушаний в Комитете Европарламента по иностранным делам заявила Премьер-министр Республики Молдова Майя Санду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все, что касается энергетической безопасности, - это для нас чрезвычайно сложный вопрос. Молдова зависит от российского газа. Сейчас, как вы знаете, идет дискуссия между Россией и Украиной относительно препятствий для транзита газа через Украину. Если это произойдет и не будет найдено решение до конца этого года, тогда Молдова не сможет получать газ из России, если соответствующее соглашение не будет подписано", - сообщила молдовский чиновник.

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Она напомнила, что сейчас правительство Молдовы активно работает с правительством Румынии, чтобы ускорить имплементацию проекта газопровода Яссы-Кишинев, но эти работы не будут завершены очень быстро.

"Поставки газа - это техническая проблема, но это и экономическая проблема. Мы сегодня покупаем газ у Газпрома по цене, по которой мы могли бы покупать его и в Украине, тот, который она получает по системе реверса", - сказала Санду.

Она также сообщила, что Молдова также работает над проектом взаимообъединения национальных электрических сетей и энергетических компаний с системой Европейского Союза через Румынию.

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"Этот проект продвигается, и мы имеем поддержку со стороны некоторых международных финансовых институтов. Это также займет некоторое время, но где-то в течение пяти лет мы будем иметь альтернативы в сфере энергетики", - добавила премьер Молдовы.