Админпротоколы на попавших в ДТП водителей из кортежа Зеленского переданы в киевский суд, - полиция

Об этом Українським Новинам сообщили в Главном управленим Нацполиции в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

"Протоколы передали в киевский суд по месту проживания водителей", - сказал сотрудник ведомства.

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Водителям грозит штраф в размере двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (340 гривен) или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Напомним, автомобиль УГО из кортежа Зеленского спровоцировал ДТП с колонной автобусов с детьми: "Жертв нет".