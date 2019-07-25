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25.07.19 10:37

Предоставленные США контрбатарейные системы позволяют быстро прекращать боевую активность врага, - Сырский

В районе проведения ООС применяют комплексы артиллерийской разведки AN/TPQ-47, 48 и 36, которые в рамках военной технической помощи предоставило правительство США.

военнослужащие

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью информационному агентству АрмияInform сообщил Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Сырский.

По словам Командующего ОС, комплексы артиллерийской разведки AN/TPQ-47, 48 и 36 "вместе с другими средствами разведки позволяют адекватно и своевременно ответить на применение врагом средств артиллерии. Начиная от минометов, заканчивая ствольной артиллерией и реактивными системами залпового огня. В том числе и самыми распространенными во время этой войны БМ-21".

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Вместе с тем он отметил, что контрбатарейные системы требуют высокого уровня подготовки военнослужащих.

"И такой уровень достигнут. Эти системы позволяют быстро и окончательно прекратить активность вражеских огневых средств, нейтрализовать угрозу для жизни наших воинов и местных жителей", - отметил он.

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