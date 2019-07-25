НАБУ задержало экс-начальника одесской полиции Головина и его бывшего зама Гейко (обновлено)

Как сообщили "Думской" источники в прокуратуре, офицеров привлекают к ответственности по 191-й и 364-й статьям УК Украины - "растрата имущества" и "злоупотребление властью или служебным положением", передает Цензор.НЕТ.

Сегодня Головину и Гейко должны избрать меру пресечения.

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"Детективы Национального антикорупционного бюро и Департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали экс-начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина и его первого заместителя Константина Гейко около 07:00 в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Задержание проходило в рамках расследования уголовного преступления по трем частям Уголовного кодекса: статьи 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), статьи 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением"), статьи 209 ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"). После задержания Головина и Гейко должны доставить в Киев для рассмотрения в суде ходатайства об избрании им меры пресечения. Следственные мероприятия относительно чиновников еще продолжаются. Производство расследуют именно детективы НАБУ, а ДВБ проводит их оперативную поддержку", - пишет Преступности.НЕТ.

Позже Департамент коммуникации Национальной полиции Украины заявил: "Во время совместной спецоперации Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и при участии Национального антикоррупционного бюро Украины задержан бывший начальник полиции Одесской области. Бывшему начальнику полиции Одесской области инкриминируется причастность к уголовному правонарушению, предусмотренному ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Руководство Национальной полиции Украины отмечает непримиримое отношение к любым нарушениям законодательства, несмотря на ранги сотрудников, а также настаивать на объективном расследовании и привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством".

Вместе с тем, "Слидство.Инфо" сообщает, чтоз аместителя Головина Константина Гейко не удалось задержать: он исчез накануне. Сейчас Гейко ищут на территории Одессы и Одесской области. По данным издания, экс-чиновников одесской полиции подозревают в деле, касающемся контрабанды сигарет.

Дмитрий Головин с ноября 1996 года работеат в органах внутренних дел. За это время он возглавлял уголовный блок полиции Киевской области и выполнял обязанности начальника полиции Киевской области, а также занимал различные должности в полиции Одесского региона. С 2012 по 2015 годы — начальник одесского УБНОН. 20 марта 2015 года, когда в одесском ТЦ "Новый Привоз" злоумышленник взял в заложники двух работников аптеки, Головин уговорил его обменять женщин на себя, а потом, став заложником, убедил его сдаться. За этот подвиг полковник Головин получил орден "За мужество" III степени. С лета 2016 года возглавлял департамент уголовного розыска НПУ. В ноябре 2016 года стал начальником Главного управления Нацполиции в Одесской области. Генерал полиции третьего ранга. 24 апреля 2019 года Дмитрий Головин был уволен с занимаемой должности по собственному желанию.

Константин Гейко