Россия прислала на оккупированный Донбасс 85-й "гумконвой"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели", об этом сообщают российские СМИ.
В "министерствах чрезвычайных ситуаций" подконтрольных РФ террористических группировок "Л-ДНР" подтвердили прибытие автомобилей МЧС России в оккупированные Донецк и Луганск. Однако в Государственной пограничной службе Украины о прибытии российского "гумконвоя" в Донбасс не сообщают.
По данным оккупантов, в Луганск конвой из девяти машин доставил 107,5 т грузов, в Донецк - более 140 тонн. Это якобы "товары медицинского назначения - медикаменты и медицинское имущество".
Напомним, последний "гумконвой" был отправлен Россией в оккупированные части Донецкой и Луганской областей 20 декабря 2018 года.
В марте этого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил прекращение отправки "гумконвоев" на оккупированный Донбасс в 2019 г.