Аэропорт "Запорожье" с сентября закроют на ремонт

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook, передает Цензор.НЕТ.



"2 сентября с 9:00 по местному времени начинаются ремонтные работы на искусственной взлетно-посадочной полосе запорожского аэропорта. В связи с этим аэропорт временно закрывает искусственную и грунтовую взлетно-посадочные полосы и не будет способен принимать самолеты, которые используют их для взлета и посадки", - говорится в сообщении.

Планируемая дата окончания ремонтных работ и возобновления работы аэропорта - 15 октября.

Напомним, что аэропорт "Запорожье" близится к завершению строительства нового пассажирского терминала. Он сможет обслуживать до 400 пассажиров в час.

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