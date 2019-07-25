Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
25.07.19 12:32

США думают над новыми санкциями против России, - спецпредставитель Белого дома в Венесуэле Абрамс

Соединенные Штаты рассматривают возможность введения новых санкций в отношении России в связи с её поддержкой президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

США думают над новыми санкциями против России, - спецпредставитель Белого дома в Венесуэле Абрамс

Об этом заявил в среду Эллиот Абрамс, представитель Белого дома в Венесуэле, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Давление будет продолжаться, завтра у нас будет больше санкций… Что касается России, мы все еще думаем о том, какие санкции применить, индивидуальные или отраслевые", - сказал Абрамс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин внес на утверждение СНБО новые санкции против России

В ходе конференции, организованной аналитическим центром "Фонд защиты демократий", Абрамс заявил, что Вашингтон также усилит давление на Кубу за ее действия в Венесуэле, направленные на поддержку Мадуро.

Как известно, Вашингтон, наложивший нефтяное эмбарго на Каракас, неоднократно призывал Москву отказаться от поддержки Николаса Мадуро. Россия отклонила эти призывы, обвинив США в желании провести переворот в Венесуэле в нарушение международного права. Администрация президента Дональда Трампа с января продолжает усиливать санкционные меры против Венесуэлы, после того, как Вашингтон вместе с 50 другими странами мира признал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным лидером страны. Россия, Северная Корея и Куба продолжают поддерживать Мадуро.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100