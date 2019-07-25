Экс-начальнику Волынской таможни объявили подозрение в незаконном сборе и хранении конфиденциальной информации о своем бывшем подчиненном, - прокуратура

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал прокурор Максим Киричук, передает Цензор.НЕТ.

"Чиновник подозревается в незаконном сборе и хранении конфиденциальной информации о лице, то есть в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 182 УК Украины. В частности, начальник Волынской таможни ГФС, руководствуясь мотивом личных неприязненных отношений с начальником одного из таможенных постов Волынской таможни ГФС, нарушая ряд конституционных прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну получил и сохранял видеоматериалы наблюдения за своим подчиненным работником, домом и придомовой территорией по месту жительства последнего и членов его семьи", - рассказал прокурор.

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Также бывшему начальнику таможни вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.