В пяти избирательных округах может состояться повторный пересчет голосов на выборах в ВР, - Айвазовская

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщила председатель правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская на своей странице в Facebook.

"Выборы - процесс, который, такое впечатление, никогда не закончится. Сегодня за окном четверг (если честно, то утром я была убеждена, что пятница), а уже в 5-м округе дело идет к повторному подсчету голосов по участкам. Таким образом, Закарпатье, Черкасская, Луганская, Донецкая, Львовская.

Члены комиссий на грани нервного истощения, но малый разрыв между кандидатами, или же нарушения по процедуре транспортировки, например, ненадлежащие упаковки избирательной документации, является политически процедурным фактором влияния на решение о повторном подсчете, на котором должны также присутствовали члены УИК, которые транспортировали эти бюллетени. Представьте, насколько люди счастливы возвращаться в ад цифр и документов, которые еле сдали до вторника", - написала она.

По ее словам, уже открыто уголовное производство по факту уклонения от выполнения своих обязанностей членами комиссий, ибо последние не хотят идти в ОИК на пересчет.

Также она добавила, что в одной из ОИК члены комиссий ко всему еще и отравились испорченным оливье.

"Полная безнадежность на скорое завершение процесса. Ничего, время есть до 5 августа", - добавила она.