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25.07.19 13:40

Российские наемники стали чаще подрываться на собственных минах на Донбассе, - ГУР

Командование российских оккупационных войск принимает меры по наращиванию фортификационного оборудования передовых позиций подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Российские наемники стали чаще подрываться на собственных минах на Донбассе, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, возросла интенсивность работ по оборудованию окопов и блиндажей, вблизи которых устанавливаются дополнительные минно-взрывные заграждения. При этом, для минирования местности оккупанты используют противопехотные мины российского производства, которые запрещены международными конвенциями.

В то же время, как сообщили в ГУР, увеличилось количество случаев подрыва на хаотично установленных ранее минно-взрывных устройствах военнослужащих противника, прибывших на передовую в ходе последней ротации.

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Так, 22 июля с.г. во время ликвидации возгорания травы в районе боевой позиции одного из подразделений оккупантов, подорвались трое российских военнослужащих, один из них погиб, двое тяжело ранены. Вместе с тем, командование российских оккупационных войск принимает меры по сокрытию этой информации.

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