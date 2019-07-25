Ассоциации возобновляемых источников энергии обратились к Зеленскому из-за отмены судом тарифов для "Укрэнерго"

Об этом сообщает Энергореформа.



Как сообщила пресс-служба БАУ, решения Окружного административного суда Киева о приостановке действия постановлений Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которыми установлены тарифы для НЭК "Укрэнерго" на передачу э/э, приведет к невыплатам производителям э/э из возобновляемых источников (ВИЭ).



В письме также подчеркивается, что решение Окружного админсуда Киева удовлетворить ходатайство Никопольского завода ферросправов (НЗФ) по обеспечению иска к НКРЭКУ приведет к остановке строительства новых объектов ВИЭ, несоблюдению обязательств перед финансовыми учреждениями. Кроме того, это нанесет ущерб инвестиционной привлекательности Украины и заморозит развитие отрасли ВИЭ.



"Обращаемся с просьбой поддержать стратегическое развитие отрасли возобновляемой энергетики в Украине и не допустить ухудшения инвестиционного климата из-за нарушения предоставленных государством гарантий", - говорится в обращении ассоциаций ВИЭ к президенту страны.



Как сообщалось, в день запуска нового оптового рынка электрической энергии Окружной админсуд Киева удовлетворил ходатайство НЗФ по обеспечению иска к НКРЭКУ, приостановив постановления регулятора об установлении на второе полугодие 2019 года тарифов для передачи э/э "Укрэнерго".



В "Укрэнерго" заявили, что решение суда приведет к коллапсу нового рынка, поскольку приостановленные постановления регулятора были приняты в обеспечение новых алгоритмов работы рынка. В свою очередь, представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус отверг такую возможность, выразив мнение, что заявление НЭК является политическим.



В НКРЭКУ пояснили: из-за решения суда могут возникнуть неплатежи "Укрэнерго" производителям возобновляемых источников энергии, а также неплатежи НЭК за э/э для закупки технологических потерь в сетях.



"Укрэнерго" 3 июля подало апелляционную жалобу на решение Окружного админсуда Киева по обеспечению иска НЗФ, однако суд ее отклонил.