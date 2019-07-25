Полиция открыла производство из-за видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик: "Судьба автора будет несладкой"

Об этом сообщает telegram-канал команды Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

Старший следователь по особо важным делам Главного управления Нацполиции уже собрал всю информацию относительно обвинений и предполагаемого автора видео.

У Зеленского пригрозили, что "судьба автора будет несладкой - ограничение свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок".

Напомним, 10 апреля, накануне второго тура президентских выборов, в сети обнародовали видеоролик, в котором Зеленского сбивает фура, после чего на экране появляется надпись "У каждого своя дорога".

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В команде кандидата в президенты Украины В.Зеленского утверждали, что на Telegram-канале президента Украины Петра Порошенко появился смонтированный ролик с участием В.Зеленского, по сюжету которого его сбивает фура. К этому посту прилагался видеоролик, в конце которого появляется белая дорожка, вероятно, имитирующая кокаин.

11 апреля главное следственное управление Национальной полиции Украины открыло уголовное производство по факту распространения видеоролика, по сюжету которого кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского якобы сбивает фура.

Предвыборный штаб Петра Порошенко опроверг причастность к ролику, на котором грузовик сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского.