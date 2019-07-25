Программа трансплантации заработает до конца текущего года и постепенно заменит лечение за рубежом, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель министра Украины Павел Ковтонюк на пресс-конференции в Киеве в четверг.

По его словам, программа лечения украинских пациентов за границей будет еще работать и в следующем году.

"Трансплантация должна будет со временем быть здоровой альтернативой этой программе (лечение за рубежом. – Ред.). В первом полугодии этого года мы по программе отправили за границу больше пациентов, чем за весь прошлый год - 301 чел. Мы сделали все, что было возможно в рамках выделенного нам парламентом бюджета. Думаю, эта программа продолжится в следующем году, но постепенно программа трансплантации будет для нее заменой",- сказал он.

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, в свою очередь, сообщила, что программа трансплантации заработает до конца текущего года.

"По программе трансплантации уже началась работа - есть первые наработки по Единой государственной информационной системе трансплантации. Уже закуплен реестр по трансплантации костного мозга, введена профессия "трансплант-координатор", уже обучено 40 врачей. Определили четыре больницы, которые будут предоставлять услуги трансплантации. Мы закупили для них оборудование. Работаем, чтобы к концу года система заработала, чтобы со следующего года оказывать услуги",- отметила Супрун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав до конца 2019 года внедрит все механизмы для запуска системы трансплантации, - замминистра Илык

Как сообщалось, на программу "Лечение граждан Украины за рубежом" в госбюджете 2019 года заложено 689,9 млн грн, из них 608 млн грн уже направили на лечение.

Отправка пациентов, подавших заявления на участие в программе после 2 июля, будет возможной с 2020 года и происходить за счет средств госбюджета на 2020 год.

Ранее Минздрав закупил лицензию на доступ к международному реестру доноров костного мозга, что даст пациентам из Украины возможность увидеть своего донора. Необходимое медоборудование для четырех национальных учреждений, определенных как пилотные, - НСДБ "Охматдет", Национальный институт рака, Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова и Национальный центр по пересадке органов Запорожской областной больницы, закупили на общую сумму около 50 млн грн.

С 1 января 2019 года решение о проведении лечения методом трансплантации принимает консилиум врачей медучреждения. Свое согласие или несогласие на получение лечения пациент предоставляет лечащему врачу медучреждения, который проводит трансплантацию.