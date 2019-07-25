Филатов открыл Аллею многонационального города в Днепре

"Сегодня светлое и очень теплое событие. Все произошло не по инициативе непосредственно чиновников мэрии, а по народной инициативе, нашей молодежи в частности. Для меня это тоже очень важно. Днепр действительно многонациональный, поликонфессиональный город, и он - для всех. Поэтому событие знаковое, которое также объединяет нас всех в непростые времена. Показывает, что в Днепре все считают своей Родиной Украину. Мы украинцы, но разных национальностей", - отметил городской голова Днепра Борис Филатов во время открытия Аллеи флагов 25 июля.



Подобный проект обсуждали не менее десяти лет. Воплотить замысел помог бюджет участия. Инициатива победила в одной из волн программы партиципаторного финансирования, получив грант размером 199 680 грн. Средства использовали на изготовление и установку флагштоков и приобретение флагов.



"Идея действительно существовала очень давно. Мы подали проект. Его поддержал город, студенчество, молодежь, национальные общины. Благодаря городскому совету, мэру Борису Филатову, мы этот проект реализовали. Спасибо всем, кто помогал. Сама концепция получилась очень классной. Думаю, это будет интересной туристической достопримечательностью, ведь во многих европейских и других странах такие аллеи - не редкость ", - сообщил автор проекта Карен Агаджанян.



На открытие пригласили, в частности, представителей дипломатических миссий, национальные и религиозные общины.



Представительница армянской общины Кнарик Закарян с семьей переехала в Днепр еще в 90-х. Сейчас женщина преподает в воскресной школе. Рассказывает, что изучать армянский к ней приходят ученики разных национальностей. В Днепре госпожа Закарян чувствует себя действительно нужной.



"Идея прекрасная. В Днепре и области очень сильная армянская община. От нашей общины я благодарна всем - мэру, организаторам - за то, что сделали такое хорошее дело. Действительно Днепр - многонациональный город. Как и Украина в целом. Я, моя семья, все мои знакомые армяне - нам здесь очень комфортно. Это для нас тоже Родина. Нас любят, мы здесь нужны и занимаемся своим любимым делом. Мы всегда искренне радуемся, когда у нас в Днепре происходит что-то хорошее ", - рассказала Кнарик Закарян.



В целом площадка с флагами напротив мэрии будет не только туристической достопримечательностью, а также в очередной раз подчеркнет, что Днепр многонациональный и мультикультурный город. А еще аллею флагов будут использовать и для приветствия международных делегаций, которые будут приезжать в город. Тогда на флагштоках будут развеваться флаги стран этих дипломатических миссий.