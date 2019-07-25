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25.07.19 14:41

Российской телеведущей Дане Борисовой запрещен въезд в Украину, - СБУ

СБУ запретила российской телеведущей Дане Борисовой въезд в Украину на три года.

борисова

Об этом сообщает Детектор медиа со ссылкой на пресс-службу ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня запрашиваемому вами лицу ( Дане Борисовой. - Ред.) запрещен въезд в Украину сроком на три года", - говорится в сообщении.

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В спецслужбе пояснили, что принимают решение о запрете въезда иностранцам в страну "в интересах обеспечения национальной безопасности". Однако, когда именно Борисовой запретили въезд – не уточнили.

15 июля телеведущая сообщала, что приезжала в Киев, хотя, в 2017-м была в оккупированном РФ Крыму.

Российской телеведущей Дане Борисовой запрещен въезд в Украину, - СБУ 01

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