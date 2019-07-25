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25.07.19 15:12

РФ готова возобновить диалог с Верховной Радой, - спикер Совфеда РФ Матвиенко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что после прошедших досрочных выборов в Верховную раду можно рассчитывать на возобновление межпарламентского диалога по тем вопросам, где можно сформировать позитивную повестку.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"С парламентом, которому оказал доверие народ, мы готовы вести диалог. И мы рассчитываем, что такой диалог сейчас возможен, по крайней мере, по тем вопросам, где мы можем сформировать позитивную повестку", - сказала Матвиенко на пресс-конференции об итогах весенней сессии Совета Федерации.

Матвиенко добавила, что досрочные выборы в Верховную раду нельзя назвать вполне соответствующими международным демократическим нормам, так как "киевские власти так и не решились включить Луганск и Донецк" и "лишили миллионы избирателей права участвовать в избирательной кампании".

Напомним, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.

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