126 граждан Украины находятся в местах лишения свободы в РФ и оккупированном Крыму, - Денисова

Об этом Денисова сказала на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Она отметила, что на прошлой неделе с российским омбудсменом Татьяной Москальковой состоялся обмен списками граждан обоих государств, находящихся на территории России и Украины в местах лишения свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Ведутся переговоры", - Денисова уточнила информацию о возвращении моряков

Как сказала Денисова, сейчас происходит процесс верификации и анализа этих списков заключенных.

"Это списки заключенных граждан Украины, которые находятся в Российской Федерации и в Крыму, и заключенных граждан Российской Федерации, находящихся в Украине. Мы делаем верификацию этих списков, этих граждан. Наших граждан там 126", - сказала она.