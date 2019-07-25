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25.07.19 15:36

126 граждан Украины находятся в местах лишения свободы в РФ и оккупированном Крыму, - Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в местах лишения свободы в Российской Федерации и на территории оккупированного Крыма находится 126 украинцев, освобождения которых добивается Украина.

126 граждан Украины находятся в местах лишения свободы в РФ и оккупированном Крыму, - Денисова

Об этом Денисова сказала на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Она отметила, что на прошлой неделе с российским омбудсменом Татьяной Москальковой состоялся обмен списками граждан обоих государств, находящихся на территории России и Украины в местах лишения свободы.

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Как сказала Денисова, сейчас происходит процесс верификации и анализа этих списков заключенных.

"Это списки заключенных граждан Украины, которые находятся в Российской Федерации и в Крыму, и заключенных граждан Российской Федерации, находящихся в Украине. Мы делаем верификацию этих списков, этих граждан. Наших граждан там 126", - сказала она.

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